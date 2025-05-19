Трамп: Россия и Украина немедленно начнут переговоры

«Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, именно Москва и Киев должны будут согласовать условия. Это произойдет сразу, «как только это станет возможны». Это заявление он сделал сразу после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.