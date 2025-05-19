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Трамп: Россия и Украина немедленно начнут переговоры

Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп остался доволен разговором с Путиным.

Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, именно Москва и Киев должны будут согласовать условия. Это произойдет сразу, «как только это станет возможны». Это заявление он сделал сразу после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Они длились более двух часов. URA.RU публиковало главные заявления с разговора двух лидеров.