В Польше стремительно растет поддержка крайне правых движений. Это связано с недовольством местных жителей наплывом украинских беженцев и политикой властей, которые продолжают поддерживать Украину. Как пояснил политолог Артем Барынкин в беседе с Lenta.ru, граждане устали от проблем, вызванных беженцами, и разочаровались в риторике правящих элит.
На президентских выборах, первый тур которых прошел 18 мая, партия «Конфедерация», известная своими ультраконсервативными и евроскептическими взглядами, показала лучший результат в своей истории. Кандидаты Славомир Ментцен и Гжегож Браун вместе набрали 21,3% голосов, заняв третье и четвертое места. Барынкин считает, что такой успех обусловлен утратой доверия к традиционным партиям и их проукраинской позиции.
«Польское общество устало от целого комплекса проблем, связанных с Украиной», — подчеркнул Барынкин.
Славомир Ментцен выразил мнение, что украинские беженцы в Польше пользуются избыточными правами. По его словам, это вызывает раздражение среди поляков, и ситуацию необходимо пересмотреть, цитирует кандидата в президенты «Царьград».
Политолог Вадим Трухачёв полагает, что новым президентом Польши может стать Рафал Тшасковский. Этот политик ранее выступал за то, чтобы Украина стала «буферной зоной», и предлагал сократить социальную помощь беженцам. По мнению эксперта, такой подход может привлечь избирателей, недовольных текущей ситуацией в стране, пишет RT.