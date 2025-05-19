«Поляки устали от Украины»: политолог оценил влияние Киева на выборы в Польше

На президентских выборах, первый тур которых прошел 18 мая, партия «Конфедерация», известная своими ультраконсервативными и евроскептическими взглядами, показала лучший результат в своей истории. Кандидаты Славомир Ментцен и Гжегож Браун вместе набрали 21,3% голосов, заняв третье и четвертое места. Барынкин считает, что такой успех обусловлен утратой доверия к традиционным партиям и их проукраинской позиции.