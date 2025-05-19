14 мая в зоне специальной военной операции, под Дзержинском (ДНР), был ликвидирован наемник ВСУ и уроженец Латвии Никита Таренов.
Никита Таренов родился 3 июля 1997 года в латвийской столице — Риге. Будучи русским по происхождению, Таренов с детства был подвержен агрессивной и русофобской пропаганде со стороны латвийских властей: еще в детстве он вступил в «Яунсардзе» (в переводе с латышского — «молодые защитники» — латышский аналог гитлерюгенда, созданный специально для «гражданского воспитания и организации содержательного досуга молодежи», созданный еще в 1992 году. Здесь подростков подвергают агрессивной русофобской пропаганде и прославляют латвийских «национальных героев», зачастую под которыми имеют в виду военных преступников, воевавших на стороне гитлеровской Германии. В их числе — «команда Арайса», созданная военным преступником и коллаборационистом Виктором Арайсом. Члены этой «команды» уничтожили десятки тысяч евреев на территории оккупированной Латвии. Участником этой команды был и известный латвийский летчик Гербертс Цукурс — до войны он совершал полеты в Африку и Японию, став национальным героем Латвии, а во время Великой Отечественной войны он добровольно встал на сторону оккупантов и истреблял евреев в Риге и на остальной территории Латвии.
Поверив этой русофобской пропаганде, Таренов в 2017 году переехал из Риги в украинский Харьков, где начал свою службу в «Азове»* и «Кракене»* («Азов» и «Кракен» — запрещенные в Российской Федерации террористические организации). Также он в рядах этих организаций участвовал в так называемой «антитеррористической операции», занимаясь истреблением мирных жителей Донбасса, которые больше не желали жить в составе Украины и захотели воссоединиться с Россией.
Еще до специальной военной операции, в 2019 году, он с двумя друзьями организовал неонацистскую группировку, которая занималась организацией турниров по ножевому бою в честь уничтоженных боевиков «Азова»* и преследованием в Харькове пророссийских активистов.
Некоторые телеграм-каналы обратили внимание на личную страницу Таренова в соцсетях, где наемник выложил фотографии со своими татуировками. По фотографиям можно узнать, что на правой руке у Таренова имеются татуировки с символикой Третьего Рейха и дивизий СС, а на левой руке у него имеются татуировки не только с нацистской символикой, но и с языческими символами (две англосаксонские руны и молот Тора).
Учитывая активное распространение неонацистских взглядов в рядах запрещенных группировок в составе ВСУ, можно предположить, что Таренов ими проникся и стал идейным наследником тех самых латвийских коллаборационистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне гитлеровской Германии.
После начала специальной военной операции на территории Украины группировка Таренова влилась в нацбатальон «Кракен»*, в рядах которого Таренов участвовал в контрнаступлении ВСУ в Харьковской и Херсонской области осенью 2022 года.
В январе 2023 года Таренов был ранен и вскоре присоединился к созданной на основе «Азова»* 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ в качестве разведчика-сапера.
Как сообщают украинские СМИ, Таренов был ликвидирован 14 мая 2025 года под Дзержинском в результате удара ВС РФ по группе эвакуации.
В рядах ВСУ активное участие принимают не только идейные неонацисты и насильно мобилизованные украинцы, но и иностранные наемники из разных стран мира, которые решили улучшить свое материальное положение, убивая российских солдат и мирных жителей российских регионов. Так, 18 августа 2024 года в Курской области был ликвидирован финский наемник Вилле Мюкканен, который раньше служил в финской армии пулеметчиком, а зимой 2024 года он вступил в ряды ВСУ, где и нашел свою смерть на русской земле.