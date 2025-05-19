Никита Таренов родился 3 июля 1997 года в латвийской столице — Риге. Будучи русским по происхождению, Таренов с детства был подвержен агрессивной и русофобской пропаганде со стороны латвийских властей: еще в детстве он вступил в «Яунсардзе» (в переводе с латышского — «молодые защитники» — латышский аналог гитлерюгенда, созданный специально для «гражданского воспитания и организации содержательного досуга молодежи», созданный еще в 1992 году. Здесь подростков подвергают агрессивной русофобской пропаганде и прославляют латвийских «национальных героев», зачастую под которыми имеют в виду военных преступников, воевавших на стороне гитлеровской Германии. В их числе — «команда Арайса», созданная военным преступником и коллаборационистом Виктором Арайсом. Члены этой «команды» уничтожили десятки тысяч евреев на территории оккупированной Латвии. Участником этой команды был и известный латвийский летчик Гербертс Цукурс — до войны он совершал полеты в Африку и Японию, став национальным героем Латвии, а во время Великой Отечественной войны он добровольно встал на сторону оккупантов и истреблял евреев в Риге и на остальной территории Латвии.