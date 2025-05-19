Хинштейн предложил подрядчику курской школы, где рухнул потолок, «продать почку»

Врио главы Курской области Александр Хинштейн посетил Новокасторенскую среднюю школу, где после недавнего ремонта обрушился потолок. Инцидент произошел на втором этаже здания, которое в 2023 году было отремонтировано в рамках национального проекта. К счастью, обошлось без пострадавших.
Как сообщает «МК в Черноземье», Хинштейн провел переговоры с подрядчиком, выполнявшим работы. Экспертиза показала, что причиной аварии стали нарушения при проектировании и монтаже, а также неправильное хранение строительных материалов под открытым небом, что привело к их повреждению от дождя.
Глава региона потребовал от компании устранить последствия до начала учебного года, однако выяснилось, что у подрядчика нет средств на новый ремонт. Хинштейн резко отреагировал на эту информацию.
«Могу вам только предложить продать почку или сразу обе», — заявил врио губернатора. Хинштейн подчеркнул: «Но проблему вы должны будете устранить! От этого зависит ваша судьба».
Теперь подрядчику предстоит найти способ выполнить требования властей, несмотря на финансовые трудности.