Хинштейн предложил подрядчику курской школы, где рухнул потолок, «продать почку»

Как сообщает «МК в Черноземье», Хинштейн провел переговоры с подрядчиком, выполнявшим работы. Экспертиза показала, что причиной аварии стали нарушения при проектировании и монтаже, а также неправильное хранение строительных материалов под открытым небом, что привело к их повреждению от дождя.