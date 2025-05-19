Переговоры России и Украины хочет принять неожиданная сторона: президент США сделал заявление

Тему прямого диалога Москвы и Киева американский лидер затронул в понедельник, 19 мая. Он сделал это сразу после диалога с главой России Владимиром Путиным. Тогда президент США подчеркнул, что переговоры сторон украинского кризиса начнутся немедленно. Более того, об этом уже проинформированы европейские лидеры.