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Переговоры России и Украины хочет принять неожиданная сторона: президент США сделал заявление

Трамп: Ватикан крайне заинтересован в принятии переговоров России и Украины.

Источник: Комсомольская правда

Ватикан крайне заинтересован в принятии переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Соответствующий пост он разместил в социальной сети Truth Social.

Тему прямого диалога Москвы и Киева американский лидер затронул в понедельник, 19 мая. Он сделал это сразу после диалога с главой России Владимиром Путиным. Тогда президент США подчеркнул, что переговоры сторон украинского кризиса начнутся немедленно. Более того, об этом уже проинформированы европейские лидеры.

«Ватикан в лице Папы Римского выразил большую заинтересованность в проведении переговоров на своей территории. Пусть процесс начинается!» — написал Трамп.

Немногим ранее президент США оценил итоги разговора с главой РФ Владимиром Путиным. Он заверил, что диалог прошел очень хорошо.