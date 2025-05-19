Трамп: после завершения конфликта на Украине РФ начнет крупную торговлю с США

«Тон и дух разговора были превосходными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже. Россия хочет вести крупномасштабную торговлю с Соединенными Штатами, когда эта катастрофическая “кровавняня” закончится, и я согласен. У России есть колоссальная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатств. Ее потенциал неограничен», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.