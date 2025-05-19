В РФ проведут мониторинг вреда, причиняемого иностранными государствами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении госмониторинга вреда, причиняемого нашей стране иностранными организациями и государствами.
В соответствии с указом надзорным органам будет необходимо проводить сбор, проверку, учет, а также систематизацию информации о вреде, который причиняют РФ иностранные источники. Ведомству в месячный срок необходимо утвердить порядок осуществления такого мониторинга.
Прокуратуре, помимо этого, необходимо определить план взаимодействия с другими федеральными госорганами.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания.