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В РФ проведут мониторинг вреда, причиняемого иностранными государствами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении госмониторинга вреда, причиняемого нашей стране иностранными организациями и государствами.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении госмониторинга вреда, причиняемого нашей стране иностранными организациями и государствами.

В соответствии с указом надзорным органам будет необходимо проводить сбор, проверку, учет, а также систематизацию информации о вреде, который причиняют РФ иностранные источники. Ведомству в месячный срок необходимо утвердить порядок осуществления такого мониторинга.

Прокуратуре, помимо этого, необходимо определить план взаимодействия с другими федеральными госорганами.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания.