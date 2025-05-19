WSJ: владельцев криптовалют стали массово похищать по всему миру

Издание указывает, что подобные преступления становятся все более организованными. При этом некоторых жертв похищений избивали и подвергали пыткам. Например, экс-руководителю компании Ledger Дэвиду Баллану преступники отрезали палец, требуя выкуп в размере 10 млн евро.