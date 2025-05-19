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WSJ: владельцев криптовалют стали массово похищать по всему миру

Издание указывает, что подобные преступления становятся все более организованными. При этом некоторых жертв похищений избивали и подвергали пыткам. Например, экс-руководителю компании Ledger Дэвиду Баллану преступники отрезали палец, требуя выкуп в размере 10 млн евро.

Количество нападений на владельцев криптокошельков увеличилось в разных странах мира, сообщает издание The Wall Street Journal. Об этом информирует ТАСС.

По данным американского издания, жертвами становятся инвесторы, руководители криптокомпаний, а также члены их семей. Преступники требуют перевода цифровых активов в качестве выкупа.

В частности, во Франции неизвестные в масках предприняли попытку похитить дочь главы криптобиржи Paymium. Нападение удалось предотвратить благодаря вмешательству супруга женщины и соседей.

Издание указывает, что подобные преступления становятся все более организованными. При этом некоторых жертв похищений избивали и подвергали пыткам. Например, экс-руководителю компании Ledger Дэвиду Баллану преступники отрезали палец, требуя выкуп в размере 10 млн евро.

По словам экспертов, рост таких преступлений связан с удорожанием цифровых валют, а также утечками личных данных из баз криптокомпаний.