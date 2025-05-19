Песков: Политики из Европы хотят склонить Трампа к своей позиции по Украине

Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента РФ Владимира Путина, что во время телефонного разговора, прошедшего 19 мая, Дональд Трамп высказал свою позицию по прекращению боевых действий на Украине. По словам российского лидера, глава Белого дома понимает, что Россия стремится к мирному урегулированию.