Песков: Политики из Европы хотят склонить Трампа к своей позиции по Украине

Политики из стран Европейского союза пытаются склонить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к своей позиции по ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков в интервью для журналиста Павла Зарубина.
«Если позиция Трампа все-таки достаточно нейтральная, и он действительно занимается вопросами урегулирования, то у них позиция откровенно проукраинская», — отметил официальный представитель Кремля.
По словам Пескова, Европа, пытаясь склонить президента США к своей позиции по конфликту на Украине, стремится к тому, чтобы «обломать Россию во всем».
Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента РФ Владимира Путина, что во время телефонного разговора, прошедшего 19 мая, Дональд Трамп высказал свою позицию по прекращению боевых действий на Украине. По словам российского лидера, глава Белого дома понимает, что Россия стремится к мирному урегулированию.