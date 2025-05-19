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Эксперт Панкратов: премьер Италии Мелони демонстрирует презрение к Макрону

Психотерапевт объяснил поведение Мелони очень подвижной психикой.

Источник: Аргументы и факты

Итальянский премьер Джорджа Мелони не может скрыть свои внутренние эмоции и открыто демонстрирует их по отношению к другим политикам, отметил врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов. Оценивая ее совместные снимки с президентом Франции Эммануэлем Макроном, эксперт в беседе с aif.ru обратил внимание на презрительное выражение лица.

«Это презрение связано с тем, что у госпожи Мелани очень подвижная психика. Мы не можем понять, это у нее врожденное, это у нее под воздействием веществ запрещенных. Тем не менее, она не может скрыть свои эмоции, как это делают опытные переговорщики, руководители, дипломаты и опытные бизнесмены. У нее все на лице», — объяснил эксперт.

По его словам, Мелони не пытается работать с этим и как-то исправить ситуацию и научиться управлять своими эмоциями, скрывать их.

Ранее стало известно, что между Римом и Парижем возникли дипломатические разногласия из-за исключения премьер-министра Италии Джорджи Мелони из группы европейских лидеров, которые координируют действия с США по украинскому вопросу.