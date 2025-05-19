Эксперт Панкратов: премьер Италии Мелони демонстрирует презрение к Макрону

«Это презрение связано с тем, что у госпожи Мелани очень подвижная психика. Мы не можем понять, это у нее врожденное, это у нее под воздействием веществ запрещенных. Тем не менее, она не может скрыть свои эмоции, как это делают опытные переговорщики, руководители, дипломаты и опытные бизнесмены. У нее все на лице», — объяснил эксперт.