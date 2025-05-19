Трамп: Все условия по миру на Украине будут обсуждаться только Москвой и Киевом

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social после более чем двухчасового разговора с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что все условия мирного урегулирования на Украине должны решаться непосредственно Москвой и Киевом.
«Все условия будут обсуждаться непосредственно между двумя сторонами…» — подчеркнул глава Белого дома.
Политик объяснил это тем, что только они знают детали переговоров, которые никому другому неизвестны.
Как писал сайт KP.RU, также республиканец дал свою оценку длительной беседе с российским президентом, отметив, что общение прошло очень успешно.
Немногим ранее Владимир Путин сразу после окончания разговора с американским президентом вышел к прессе и поделился своим ощущением от продолжительного разговора. По словам главы государства, он считает этот диалог полезным.