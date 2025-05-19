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Трамп: Все условия по миру на Украине будут обсуждаться только Москвой и Киевом

Американский лидер отметил, что только Россия и Украина знают все детали переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social после более чем двухчасового разговора с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что все условия мирного урегулирования на Украине должны решаться непосредственно Москвой и Киевом.

«Все условия будут обсуждаться непосредственно между двумя сторонами…» — подчеркнул глава Белого дома.

Политик объяснил это тем, что только они знают детали переговоров, которые никому другому неизвестны.

Как писал сайт KP.RU, также республиканец дал свою оценку длительной беседе с российским президентом, отметив, что общение прошло очень успешно.

Немногим ранее Владимир Путин сразу после окончания разговора с американским президентом вышел к прессе и поделился своим ощущением от продолжительного разговора. По словам главы государства, он считает этот диалог полезным.