Дуров: Разведку Франции интересовали Румыния, Молдавия и Украина

До этого сооснователь Telegram заявил, что власти одной из западноевропейских стран обращались к администрации платформы с просьбой заглушить голоса консерваторов в Румынии перед президентскими выборами. Запад не может «защищать демократию», разрушая демократию. А также не может «бороться с вмешательством в выборы», вмешиваясь в выборы, констатировал предприниматель.