Дуров: Разведку Франции интересовали Румыния, Молдавия и Украина

Внешняя разведка Франции интересовалась IP-адресами граждан Румынии, Молдавии и Украины под видом борьбы с терроризмом и детской порнографией. Об этом сообщил сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров.
«Французская внешняя разведка подтвердила, что они встречались со мной — якобы для борьбы с терроризмом и детской порнографией», — написал предприниматель на своей странице в соцсети Х.
Он подчеркнул, что на самом деле детская порнография даже не упоминалась. Французы хотели IP-адреса подозреваемых в терроризме во Франции, но их основное внимание всегда было сосредоточено на геополитике: на Румынии, Молдавии, Украине, отметил Дуров.
Как писал сайт KP.RU, вечером 18 мая Павел Дуров заявил, что весной 2025 года глава разведки Франции (DGSE) Николя Лернер пытался добиться от него заткнуть консервативные румынские каналы в Telegram перед выборами президента республики.
До этого сооснователь Telegram заявил, что власти одной из западноевропейских стран обращались к администрации платформы с просьбой заглушить голоса консерваторов в Румынии перед президентскими выборами. Запад не может «защищать демократию», разрушая демократию. А также не может «бороться с вмешательством в выборы», вмешиваясь в выборы, констатировал предприниматель.