Ушаков рассказал, с чего Путин начал разговор с Трампом

«Любопытно, что начался с того, что наш президент поздравил Дональда Трампа с рождением 11 внука», — сказал Юрий Ушаков в ходе пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что Путин также пожелал здоровья новорожденному и дочери президента США.