Ушаков: Путин и Трамп пробно обсудили украинский вопрос

Ушаков рассказал, что Путин и Трамп обсуждали в ходе переговоров.
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора детально обсудили вопросы, связанные с ситуацией на Украине и перспективами российско-американских отношений. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТелефонные переговоры Путина и Трампа завершились. Онлайн-трансляция.
«Подробно обсуждалась украинская тематика. Президенты обсудили вопрос состояния двусторонних отношений. Оба высказались за дальнейшую нормализацию отношений… Президенты подробно говорили о будущем наших отношений», — сказал Ушаков в ходе конференц-колла.
Кроме того, во время беседы лидеры уделили особое внимание гуманитарным вопросам, связанным с обменом заключенными между Россией и Штатами. По словам Ушакова, в последние месяцы уже состоялось несколько подобных обменов, и в настоящее время ведется подготовка к очередной аналогичной операции, которая может затронуть до девяти человек с каждой стороны.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По завершении разговора российский лидер сделал заявление для представителей СМИ. Общение продолжалось свыше двух часов и было охарактеризовано как содержательное, откровенное и исключительно конструктивное. Подробнее — в материале URA.RU.