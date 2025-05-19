Ушаков: Путин и Трамп пробно обсудили украинский вопрос

Кроме того, во время беседы лидеры уделили особое внимание гуманитарным вопросам, связанным с обменом заключенными между Россией и Штатами. По словам Ушакова, в последние месяцы уже состоялось несколько подобных обменов, и в настоящее время ведется подготовка к очередной аналогичной операции, которая может затронуть до девяти человек с каждой стороны.