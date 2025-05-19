Трамп видит Россию как важного экономического партнера

Президент США Дональд Трамп рассматривает Россию как одного из ключевых экономических партнеров для Штатов. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков. По его словам, Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным отметил, что видит перспективы для развития двусторонних отношений в экономической сфере.