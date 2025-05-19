Трамп видит Россию как важного экономического партнера

Трамп считает РФ важным партнером.
Президент США Дональд Трамп рассматривает Россию как одного из ключевых экономических партнеров для Штатов. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков. По его словам, Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным отметил, что видит перспективы для развития двусторонних отношений в экономической сфере.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТелефонные переговоры Путина и Трампа завершились. Онлайн-трансляция.
«(Трамп — прим. URA.RU) подчеркнул, что перспективы двусторонних отношений выглядят впечатляюще. И президент США видит Россию как одного из важнейших партнеров для Америки на торгово-экономическом направлении», — отметил Ушаков во время конференц-колла. По словам помощника президента РФ, американский лидер неоднократно высказывался за взаимовыгодное сотрудничество между странами, учитывая значимую роль России в мировой экономике.
Ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Штатов Дональдом Трампом. По итогам беседы российский президент выступил с заявлением для прессы. Переговоры длились более двух часов и были описаны как насыщенные по содержанию, откровенные и исключительно конструктивные. Подробнее — в материале URA.RU.