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Трамп заявил, что Россия заинтересована в масштабной торговле с США

Президент США Дональд Трамп назвал безграничным торговый потенциал РФ.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп назвал отличным тон разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, после окончания конфликта на Украине Россия будет заинтересована в торговле с Соединенными Штатами.

«Россия хочет развернуть масштабную торговлю с Соединенными Штатами после завершения этой катастрофической “кровавой бани”, и я поддерживаю эту идею», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, у РФ есть огромные возможности для наращивания благосостояния и создания рабочих мест. Он назвал безграничным потенциал нашей страны.

Президент США также добавил, что Киев может стать большим бенефициаром торговых отношений, когда начнется процесс восстановления Украины.

Напомним, 19 мая состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, который продолжался больше двух часов. Российский лидер после беседы подчеркнул, что РФ выступает за остановку боевых действий.