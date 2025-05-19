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Путин и Трамп обсудили новый обмен заключенными «9 на 9»

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили новый обмен заключенными, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Источник: Reuters

Путин и Трамп отметили, что «сейчас прорабатывается очередной такой обмен 9 на 9 человек».

США и Россия после возвращения Трампа на пост американского президента уже проводили обмен заключенными. Так, 10 апреля в Абу-Даби стороны обменяли двух граждан. В Соединенные Штаты вернулась имеющая российско-американское гражданство Ксения Карелина, в Россию — обладатель российско-немецкого гражданства Артур Петров.

Карелина в прошлом августе была приговорена к 12 годам колонии по делу о госизмене. Петрова в США заподозрили в контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег — всего ему предъявили обвинения по 11 пунктам.

11 февраля Москва передала американской стороне Марка Фогеля. В России американец отбывал срок по делу о контрабанде наркотиков. За заключенным в Москву прилетал спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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