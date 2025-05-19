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«Владимир, я тебе с удовольствием отвечу»: Трамп заявил, что всегда готов переговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что всегда с удовольствием ответит главе России Владимиру Путину. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Трамп заявил, что всегда готов переговорить с Путиным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что всегда с удовольствием ответит главе России Владимиру Путину. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Трамп сказал: Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, я с тобой с удовольствием переговорю, с удовольствием тебе отвечу», — рассказал Юрий Ушаков в ходе пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что характер разговора был содержательным и весьма полезным.

Телефонный разговор Трампа и Путина состоялся 19 мая и длился почти три часа. Президент России оценил эту беседу как успешную. Лидеры двух стран обсуждали, в частности, урегулирование украинского кризиса.