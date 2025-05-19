Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков раскрыл, как друг к другу обращаются Путин и Трамп

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, обращаются друг к другу на «ты» и зовут просто по имени. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков в ходе конференц-колла.

Путин и Трамп обращаются друг к другу на «ты».

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, обращаются друг к другу на «ты» и зовут просто по имени. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков в ходе конференц-колла.

«Они обращались “Дональд” и “Владимир”. Такой искренний, откровенный, доверительный разговор, много отступлений от главных тем разговора», — рассказал Ушаков журналистам. Конференц-колл он дал после телефонного разговора, который провели президенты России и США. Ушаков уточнил, что президенты часто отступали от темы разговора, но все равно концентрировались на вопросе завершения украинского конфликта.