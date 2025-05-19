Ушаков раскрыл, как друг к другу обращаются Путин и Трамп

«Они обращались “Дональд” и “Владимир”. Такой искренний, откровенный, доверительный разговор, много отступлений от главных тем разговора», — рассказал Ушаков журналистам. Конференц-колл он дал после телефонного разговора, который провели президенты России и США. Ушаков уточнил, что президенты часто отступали от темы разговора, но все равно концентрировались на вопросе завершения украинского конфликта.