Ушаков: Путин и Трамп обсудили обмен заключенными между Россией и США

— Были упомянуты обмены заключенными гражданами двух стран. Это важная гуманитарная акция. Несколько подобных акций уже были совершены в течение недавних месяцев. И президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной такой обмен девять на девять человек, — цитирует Ушакова РИА Новости.