Ушаков: Путин и Трамп обсудили обмен заключенными между Россией и США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили очередной обмен заключенными девять на девять человек между Россией и США. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Он также отметил, что вопрос украинского конфликта между лидерами обсуждался подробно, с интересными нюансами.
— Были упомянуты обмены заключенными гражданами двух стран. Это важная гуманитарная акция. Несколько подобных акций уже были совершены в течение недавних месяцев. И президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной такой обмен девять на девять человек, — цитирует Ушакова РИА Новости.
19 мая Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за поддержку возобновления прямых переговоров России и Украины. В ходе беседы Трамп изложил свою позицию по конфликту.
Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с Украиной по меморандуму о прекращении огня и подчеркнул необходимость поиска компромиссов, удовлетворяющих все стороны. Сам Трамп добавил, что власти России и Украины немедленно начнут переговоры о прекращении военных действий.