Помощник президента РФ раскрыл, о чем говорили Путин и Трамп: грядет очередной обмен

Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили очередной обмен заключенными между странами. Он должен будет пройти по формуле девять на девять. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Как известно, телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся в понедельник, 9 мая. Однако ни одна из сторон не раскрывала детали беседы. Хотя Путин подчеркивал, что диалог получился содержательным. Аналогичную точку зрения выражал Трамп.
Теперь же Ушаков сообщил, что в ходе разговора затрагивалась тема очередного обмена заключенными между Россией и США. Она должна пройти по формуле девять на девять. При этом другие подробности ее пока неизвестны. В частности, не называется дата самого обмена.