Трамп заявил, что не является сторонником антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным заявил, что не является сторонником антироссийских санкций, несмотря на то что в его время рассматривались новые ограничительные меры. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.