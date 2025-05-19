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СМИ узнали о двух ключевых условиях, выдвигаемых РФ для перемирия на Украине

Россия якобы выдвинула два основных требования для прекращения огня на Украине. Во-первых, полностью вывести Вооружённые силы Украины (ВСУ) из четырёх российских областей. Во-вторых, Западу необходимо отказаться от военной помощи Киеву. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Источник: Life.ru

«Москва придерживается двух ключевых требований, которые Украина и её сторонники не могут выполнить», — говорится в публикации.

Несмотря на то, что Украина и её западные партнеры не приняли предложенные условия, в администрации США возлагают надежды на переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, полагая, что они могут привести к изменению позиции России.

Напомним, что сегодня, 19 мая, Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Беседа лидеров длилась более двух часов. Глава государства назвал разговор «содержательным, откровенным и весьма полезным», поблагодарив американского лидера за участие США в возобновлении прямых переговоров Москвы и Киева. Трамп же после разговора с Путиным анонсировал немедленные переговоры между РФ и Киевом о прекращении огня.