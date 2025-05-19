СМИ узнали о двух ключевых условиях, выдвигаемых РФ для перемирия на Украине

Напомним, что сегодня, 19 мая, Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Беседа лидеров длилась более двух часов. Глава государства назвал разговор «содержательным, откровенным и весьма полезным», поблагодарив американского лидера за участие США в возобновлении прямых переговоров Москвы и Киева. Трамп же после разговора с Путиным анонсировал немедленные переговоры между РФ и Киевом о прекращении огня.