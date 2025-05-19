Ушаков: Путин и Трамп обсудили личную встречу

«Важно, что президенты договорились продолжить диалог по всем вопросам, в том числе по украинской теме. Имеют в виду возможность организовать в будущем личную встречу», — заявил Юрий Ушаков в ходе пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил необходимость создания предпосылок для такой встречи — оба президента согласны в том, что встреча должна быть хорошо и всесторонне проработана.