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Ушаков: Путин и Трамп обсудили личную встречу

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудили личную встречу и согласились в том, что необходимо создать предпосылки для ее проведения. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Путин и Трамп согласились в том, что их личная встреча должна быть всесторонне проработана.

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудили личную встречу и согласились в том, что необходимо создать предпосылки для ее проведения. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Важно, что президенты договорились продолжить диалог по всем вопросам, в том числе по украинской теме. Имеют в виду возможность организовать в будущем личную встречу», — заявил Юрий Ушаков в ходе пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил необходимость создания предпосылок для такой встречи — оба президента согласны в том, что встреча должна быть хорошо и всесторонне проработана.

Ушаков добавил, что нужно проработать содержательное направление встречи, в том числе — выход на договоренности, которые могли бы стать ее итогом на высшем уровне. Однако пока лидеры не условились о времени и месте проведения встречи. Также президенты условились созваниваться в дальнейшем по мере необходимости.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 19 мая. Он длился почти три часа. Глава России охарактеризовал его как успешный.