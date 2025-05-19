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Трамп: РФ и Украина в ближайшее время начнут переговоры о прекращении огня

Трамп назвал состоявшийся разговор, который продолжался более двух часов, очень хорошим. Он также заявил, что Ватикан заинтересован в том, чтобы принять переговоры России и Украины.

Президент США Дональд Трамп по итогам состоявшегося телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ и Украина в самое ближайшее время начнут переговоры о режиме прекращения огня и завершении конфликта. Об этом информирует ТАСС.

Трамп назвал состоявшийся разговор, который продолжался более двух часов, очень хорошим. Он также заявил, что Ватикан заинтересован в том, чтобы принять переговоры России и Украины.

Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что потенциал торгово-экономического сотрудничества России и Соединенных Штатов по завершении конфликта в Украине неограничен.