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Ушаков: Путин поздравил Трампа с рождением 11-го внука

Путин и Трамп провели двухчасовой телефонный разговор.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом поздравил главу Белого дома с рождением 11-го внука и пожелал здоровья младенцу. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social после разговора с российским лидером сообщил, что все условия мирного урегулирования на Украине должны решаться непосредственно Москвой и Киевом. Политик объяснил это тем, что только они знают детали переговоров, которые никому другому неизвестны.