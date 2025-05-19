Ушаков: Путин поздравил Трампа с рождением 11-го внука

Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social после разговора с российским лидером сообщил, что все условия мирного урегулирования на Украине должны решаться непосредственно Москвой и Киевом. Политик объяснил это тем, что только они знают детали переговоров, которые никому другому неизвестны.