Ушаков: Путин и Трамп планируют обмен заключенными «9 на 9»

Американский президент Дональд Трамп рассматривает Россию в качестве одного из приоритетных экономических партнеров для Соединенных Штатов, сообщил помощник президента. По его словам, во время телефонного разговора с Путиным Трамп выразил уверенность в потенциале развития двустороннего экономического сотрудничества. 19 мая состоялся телефонный разговор между российским лидером и главой Белого дома. Переговоры продолжались более двух часов и были охарактеризованы как содержательные, откровенные и максимально конструктивные. Подробности — в материале URA.RU.