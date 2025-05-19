В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина с Трампом

Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл подробности телефонного разговора Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.
По словам Ушакова, Трамп заявил, что видит Россию одним из ключевых торгово-экономических партнеров США после урегулирования на Украине.
Также помощник президента сообщил, что Россия и США обсуждают обмен заключенными по формуле «9 на 9».
Президенты также высказались за нормализацию отношений между странами и обсудили личную встречу.
Временные рамки установления перемирия в ходе разговора не обсуждали, добавил Ушаков.
Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о приостановке огня и завершении конфликта.
Также Трамп назвал «очень хорошим» разговор с Путиным.