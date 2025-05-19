Путин и Трамп не договорились о сроках прекращения огня

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп во время телефонных переговоров не договаривались о сроках прекращения огня на Украине. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, американский президент активно подчеркивал заинтересованность в этом вопросе.