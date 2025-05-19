Трамп уверен, что Россия и Украина скоро начнут переговоры о прекращении конфликта

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия и Украина скоро начнут переговоры о прекращении конфликта. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social по итогам телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
«Только что завершился мой двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, об окончании войны, — написал Дональд Трамп. — Условия для этого будут обсуждаться между двумя сторонами, как это только и может быть, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой и не подозревает. Тон и дух беседы были великолепны».
Путин по итогам разговора с Трампом: компромисс по Украине должен устроить обе стороны конфликта.
По его словам, Ватикан в лице Папы Римского весьма заинтересован в том, чтобы принять переговоры.
Американский лидер также высоко оценил потенциал торгово-экономического сотрудничества России и США по завершении украинского конфликта. «Россия хочет вести с Соединенными Штатами крупномасштабную торговлю, когда завершится это катастрофическое кровопролитие, и я согласен. У России имеется огромная благоприятная возможность создать огромное благосостояние и число новых рабочих мест. Потенциал этого неограничен», — заявил Дональд Трамп. -0-