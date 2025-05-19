Трамп уверен, что Россия и Украина скоро начнут переговоры о прекращении конфликта

«Только что завершился мой двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, об окончании войны, — написал Дональд Трамп. — Условия для этого будут обсуждаться между двумя сторонами, как это только и может быть, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой и не подозревает. Тон и дух беседы были великолепны».