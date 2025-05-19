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Путин и Трамп обсудили очередной обмен заключенными между Россией и США

В настоящее время прорабатывается очередной такой обмен 9 на 9 человек.

Источник: Аргументы и факты

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонной беседе обсудили очередной обмен заключенными между двумя странами — 9 на 9 человек. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Были упомянуты вопросы обмена заключенными гражданами двух стран. Главы государств отметили, что в настоящее время прорабатывается очередной такой обмен 9 на 9 человек», — уточнил представитель Кремля.

Напомним, Владимир Путин 19 мая провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом из здания образовательного комплекса «Сириус».