Путин и Трамп обсудили очередной обмен заключенными между Россией и США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонной беседе обсудили очередной обмен заключенными между двумя странами — 9 на 9 человек. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Были упомянуты вопросы обмена заключенными гражданами двух стран. Главы государств отметили, что в настоящее время прорабатывается очередной такой обмен 9 на 9 человек», — уточнил представитель Кремля.
Напомним, Владимир Путин 19 мая провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом из здания образовательного комплекса «Сириус».