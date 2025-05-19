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Трамп обозначил Путину свою позицию по подготовленным Сенатом санкциям: В Кремле раскрыли детали

Ушаков: Трамп заявил Путину, что является сторонником договоров, а не санкций.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп во время диалога с главой РФ Владимиром Путиным обозначил, что является сторонником договоренностей, а не санкций. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Как известно, телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошел в понедельник, 9 мая. Сразу после него Ушаков выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что в рамках беседы американский лидер обозначил важную деталь.

По словам помощника президента РФ, Трамп сообщил о своей приверженности договоренностям и о нежелании идти по пути санкциям. Причем с такими словами президент США выступил, несмотря на то, что в американском Сенате уже готов законопроект о рестрикциях против России.