Трамп обозначил Путину свою позицию по подготовленным Сенатом санкциям: В Кремле раскрыли детали

Президент США Дональд Трамп во время диалога с главой РФ Владимиром Путиным обозначил, что является сторонником договоренностей, а не санкций. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Как известно, телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошел в понедельник, 9 мая. Сразу после него Ушаков выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что в рамках беседы американский лидер обозначил важную деталь.
По словам помощника президента РФ, Трамп сообщил о своей приверженности договоренностям и о нежелании идти по пути санкциям. Причем с такими словами президент США выступил, несмотря на то, что в американском Сенате уже готов законопроект о рестрикциях против России.