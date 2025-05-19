Ушаков: Путин и Трамп обсудили новый обмен заключёнными по формуле 9 на 9

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал журналистам, что в ходе телефонного разговора президенты России и США обсудили новый обмен заключёнными между двумя странами. «Обмены заключёнными это важная гуманитарная акция», — подчеркнул он. Ушаков напомнил, что после победы Трампа на выборах Москва и Вашингтон уже совершили несколько обменов. «Сейчас прорабатываться очередной обмен, 9 на 9 человек», — сказал он. Ушаков подчеркнул, что в ходе переговоров оба президента высказались за дальнейшую нормализацию Российско-американских отношений, свидетельством таких намерений являются в том числе обмены заключёнными.