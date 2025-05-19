Путин и Трамп не хотели вешать трубку: Ушаков раскрыл подробности разговора президентов

Телефонный разговор российского и американского лидеров в понедельник, 19 мая, был особенно продолжительный, они оба не хотели заканчивать общение. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Было много отступлений, поэтому и разговор такой длинный, плюс еще перевод», — сказал он.
Помощник российского президента отметил, что редко бывают разговоры такой продолжительности, когда оба президента не хотят заканчивать разговор. Также Ушаков подчеркнул, что Путин и Трамп обращались друг к другу по имени.
Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин вышел к журналистам и сообщил, что провел разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Глава государства уточнил, что их разговор продолжался более двух часов.
Напомним, беседа лидеров двух держав была назначена на понедельник, 19 мая, в 17:00 по московскому времени, но началась немного позже.