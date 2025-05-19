Ушаков: Трамп не сторонник санкций

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал журналистам, что в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа затрагивался вопрос санкций. Его, как отметил представитель Кремля, поднял американский президент, который сообщил российскому коллеге, что Сенат уже подготовил закон о новых санкциях против РФ. Вместе с тем Трамп дал понять, что не поддерживает предложение сенаторов. «Сам он сторонник не санкций, а сторонник достижения тех или иных договорённостей», — процитировал слова американского лидера Ушаков. Ранее агентство Блумберг сообщило, что Трамп рассматривает возможность одобрения законопроекта о санкциях, если Россия не пойдет на уступки. Журналисты ожидали, что в ходе телефонного разговора президент США сообщит Путину о том, что не будет мешать принятию документа, если Москва не согласится на длительное перемирие. Законопроект о «сокрушительных санкциях» предусматривает введение пошлины в размере 500% на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.