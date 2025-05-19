Путин обошел Зеленского и Европу в тонкой дипломатической игре

Президент Владимир Путин заявил американскому коллеге Дональду Трампу, что России нужно устранить первопричины конфликта на Украине.
Президент России Владимир Путин тонко переиграл Владимира Зеленского и Европу. В телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом 19 мая глава государства заявил, что Россия готова на компромиссы, но ей нужен прочный мир, поэтому в любых будущих соглашениях важно учитывать все нюансы. Как объяснили эксперты URA.RU, европейские кураторы Киева специально настраивали лидера США на продавливание 30-дневного перемирия в его нынешнем варианте, чтобы накачать Украину оружием и начать новый раунд противостояния с Россией, но Путин открыл Трампу глаза на их подлый план.
Это уже третий разговор лидеров с начала года. Во время первого, прошедшего 12 февраля и длившегося около полутора часов, обсуждались урегулирование конфликта на Украине, сотрудничество между Россией и США, обмен заключенными. А второй раз, 18 марта 2025 года, президенты достигли договоренности о 30-дневном моратории на удары по российским и украинским энергетическим объектам. На этот раз, 19 мая, из-за напряженного графика Путину пришлось вести разговор с Трампом из детской музыкальной школы центра «Сириус» в Сочи.
Путин и Трамп поговорили по телефону в третий раз за 2025 годФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru.
После более чем двухчасовой беседы российский лидер вышел к журналистам с заявлением. Путин назвал состоявшийся разговор содержательным, откровенным и весьма полезным, он поблагодарил американского коллегу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины. Москва готова работать над меморандумом с Киевом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, включая возможное прекращение огня, рассказал президент.
«Президент США высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия, и я со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру», — отметил Путин.
Россия выступает за устранение первопричин конфликта на Украине, заявил ПутинФото: Таисия Воронцова © URA.RU.
Глава государства подчеркнул, что для России главное — устранить первопричины украинского кризиса. По его словам, Москва и Киев должны проявить максимум стремления к миру и найти те компромиссы, которые устроили бы все стороны.
В свою очередь Трамп заявил, что разговор с Путиным «прошел очень хорошо». Американский лидер выразил уверенность, что Россия и США смогут развернуть «масштабную торговлю» после урегулирования конфликта на Украине.
«У России есть колоссальные возможности для создания рабочих мест и наращивания благосостояния. Ее потенциал — безграничен. Украина также может стать крупным бенефициаром торговых отношений в процессе восстановления своей страны», — отметил Трамп.
Примечательно, что в преддверии разговора лидеров США и России премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели с Трампом консультации. Они были нужны для того, чтобы настроить президента США против Путина, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. «Это просто банда преступников. Европейцы делают все, чтобы между Путиным и Трампом произошла ссора», — сказал собеседник URA.RU.
России будет сложнее добиться целей на Украине без посредничества СШАФото: Official White House / Joyce N. Boghosian.
Путин сорвал замысел Европы, потому что для дипломатического урегулирования конфликта на Украине крайне важна фигура Трампа, добавил Марков. По его мнению, российский лидер решал сразу несколько задач во время разговора с американским коллегой 19 мая.
"Путин хотел отвязать двусторонние отношения между Россией и США от украинского вопроса. Президент России объяснил Трампу, что просто перемирие — тупик, потому что оно приведет к вводу натовских войск и отправке большого количества оружия на Украину, а после этого обязательно будет новая война, — заявил Марков. —.
Путину нужно, чтобы Трамп заставил Зеленского вести переговоры не о перемирии, а о мире. Важно, чтобы Штаты поддержали переговорный процесс между Москвой и Киевом, причем тот, что начался в 2022 году, где о многом договорились".
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Разговор Путина и Трампа прошел после первой за три года встречи российской и украинской делегаций 16 мая. На ней стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000, условились продолжить контакты, представить видение прекращения огня.
Несмотря на ряд позитивных достижений, многие в Европе недовольны результатами встречи в Стамбуле, Запад настаивает на 30-дневном перемирии, поэтому хочет усилить санкционное давление на Россию, отметила старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская. Так, ЕС уже ввел ограничения против российского теневого флота, готовится новый пакет санкций, в конгрессе США идут такие обсуждения, привела примеры американист. «С другой стороны, у России тоже остаются возможности оказывать давление на Запад, прежде всего, они определяются ситуацией на поле боя», — заметила Богуславская.
Трамп хочет отменить антироссийские санкции, хотя в конгрессе выступают за усиление давленияФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Сам Трамп не разделяет антироссийских рвений части американских сенаторов и конгрессменов, ему нужен повод, чтобы не просто не вводить новые санкции против России, а вообще отменить их, заявил Марков. Если Москва и Киев добьются какого-то результата в урегулировании — это станет тем самым поводом, уверен политолог.
Президент США считает, что серьезного результата можно достичь только через личные переговоры с Путиным, добавила Богуславская. «Телефонный звонок 19 мая — это попытка ускорить переговорный процесс», — отметила она.
Разговор Путина и Трампа приблизил их встречуФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru.
Разговор Путина и Трампа стал «транзитным» на пути к встрече лидеров, поделился мнением ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. «Разговор, стартовавшие российско-украинские переговоры, приближают встречу Путина и Трампа. Возможен трехсторонний формат с участием Зеленского. Глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что украинская сторона запросила встречу президентов России и Украины. США могут присоединиться к ней, потому что считают себя главным драйвером переговорного процесса», — пояснил эксперт.
Трамп заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, для него это возможность набрать политические очки, отчитаться перед избирателями об эффективности внешней политики, заявила Богуславская. По ее мнению, подготовка к встрече Путина и Трампа связана не только с выбором места и времени, но и с «багажом заготовленных договоренностей».
Трамп дал указания Зеленскому по переговорам с РоссиейФото: Официальный сайт президента Украины.
После разговора с Путиным Трамп позвонил Зеленскому, чтобы оказать на него давление и уговорить смягчить позицию, потому что встреча в Стамбуле показала, что подходы российской и украинской сторон все еще далеки друг от друга, отметила собеседница URA.RU. «Возможно, Трамп дал какие-то распоряжения, сказал: мы с Путиным договорились так и так, давай делай», — добавил Марков.
Разговор Путина и Трампа не ограничился лишь Украиной, рассказала Богуславская. Россия выступает посредником в диалоге между США и Ираном, Москва и Вашингтон могли договориться усилить давление на Израиль из-за тяжелой ситуации в секторе Газа.
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Примечательно, что в Трамп, совершая 13−16 мая турне по Ближнему Востоку, в ходе которого он посетил Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ, решил не ехать в Израиль. 18 мая Израиль объявил о начале широкомасштабной наземной операции в секторе Газа. Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен взять его под полный контроль.