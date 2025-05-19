Путин обошел Зеленского и Европу в тонкой дипломатической игре

Это уже третий разговор лидеров с начала года. Во время первого, прошедшего 12 февраля и длившегося около полутора часов, обсуждались урегулирование конфликта на Украине, сотрудничество между Россией и США, обмен заключенными. А второй раз, 18 марта 2025 года, президенты достигли договоренности о 30-дневном моратории на удары по российским и украинским энергетическим объектам. На этот раз, 19 мая, из-за напряженного графика Путину пришлось вести разговор с Трампом из детской музыкальной школы центра «Сириус» в Сочи.