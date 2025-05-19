Путин и Трамп поговорили о будущей личной встрече: Что известно

Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп не договаривались о сроке и месте будущей встречи в рамках прошедшего телефонного разговора. Оба политика считают, что подобное мероприятие должно быть хорошо подготовлено. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.