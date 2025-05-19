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Путин и Трамп поговорили о будущей личной встрече: Что известно

Ушаков: Путин и Трамп пока не определили сроки и место будущей встречи.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп не договаривались о сроке и месте будущей встречи в рамках прошедшего телефонного разговора. Оба политика считают, что подобное мероприятие должно быть хорошо подготовлено. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, главы РФ и США имеют возможность в будущем организовать личную встречу. Однако оба понимают, что необходима хорошая подготовка. В том числе раздача командам обеих политиков правильных задач и определение содержания такого саммита.

«Для этого нужно создать необходимые предпосылки. Оба президента согласны с тем, что такая встреча должна быть хорошо и всесторонне подготовлена», — сказал Ушаков.

Он также добавил, что данный вопрос будет прорабатываться. Однако пока никаких договорённостей на этот счет Путин и Трамп не достигали.

Тем временем о прошедшем разговоре высказались его непосредственные участники. Президент РФ назвал беседу содержательной, а глава США подчеркнул, что диалог прошел очень хорошо.