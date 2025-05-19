Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил Трампа с рождением внука

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в начале беседы с президентом США Дональдом Трампом поздравил его с рождением 11 внука, пожелав здоровья новорожденному и дочери лидера США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Источник: © РИА Новости

«Это был откровенный и конструктивный разговор. И любопытно, что он начался с того, что наш президент поздравил Дональда Трампа с рождением уже 11 его внука. И пожелал, естественно, здоровья новорожденному и дочери Трампа», — сказал Ушаков журналистам.