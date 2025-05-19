Путин поздравил Трампа с рождением внука

«Это был откровенный и конструктивный разговор. И любопытно, что он начался с того, что наш президент поздравил Дональда Трампа с рождением уже 11 его внука. И пожелал, естественно, здоровья новорожденному и дочери Трампа», — сказал Ушаков журналистам.