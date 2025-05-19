«Мы на правильном пути». О чем договорились Путин и Трамп?

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели сегодня телефонный разговор. Переговоры продолжались более двух часов. О необходимости лично переговорить с российским коллегой президент США заявил в конце прошлой недели — после первых за три года прямых переговоров делегаций РФ и Украины. Тогда же американский лидер высказал мнение, что украинский конфликт не решить без его личной встречи с Путиным. Если рассматривать происходящее в Украине как прокси-войну Запада с Россией, что в целом уже признали в Вашингтоне, то в словах Трампа определенная логика есть.
В преддверии сегодняшнего разговора с обеих сторон прозвучал ряд заявлений. При этом из США можно было услышать как самые оптимистичные оценки о сближении позиции и значимом шаге вперед, так и крайне пессимистичные — о тупике в переговорах и разочаровании Трампа. В Москве заявили, что цели СВО — долгосрочный мир, обеспечение безопасности РФ и защита интересов русскоязычных украинцев. При этом Россия предпочитает добиться своих целей дипломатическими методами.
План США и переговоры в Стамбуле. Что предшествовало сегодняшнему разговору.
Ряд западных СМИ в последние дни сообщали, что в центре внимания переговоров Путина и Трампа будет находиться план мирного урегулирования, который американцы представили европейцам еще месяц назад. С этого и начнем.
Масштабный обмен пленными и «модальности» перемирия. Чем завершились переговоры РФ и Украины?
В апреле состоялись два раунда консультаций между Вашингтоном, Киевом и европейскими союзниками, входящими в так называемую коалицию желающих. 18 апреля встреча прошла в Париже, 23 апреля — в Лондоне. В ходе консультаций, как утверждает агентство Reuters, были изложены два плана — американский и европейский, которые имеют принципиальные различия. Это касается гарантий безопасности, снятия санкций с России, размещения в Украине военных сил союзников, а также территориальных вопросов.
Американский план предполагает, что РФ и Украина прекращают огонь и немедленно приступают к переговорам. Киев получает гарантии безопасности от европейских государств, а также неевропейских государств из числа желающих, но не от США. Согласно плану, Украина не будет стремиться вступить в НАТО, однако может присоединиться к ЕС.
Рубио: США и Россия решают вопрос о времени и месте для встречи Трампа и Путина Рубио и Лавров обсудили американский план по мирному урегулированию в Украине.
Американский план также предусматривает, что США де-юре признают контроль России над Крымом и де-факто — над территорией четырех новых регионов. В плане оговаривается, что Украина возвращает себе территорию в Харьковской области, которая сейчас занята российскими военными. Контроль над Запорожской АЭС, согласно плану, перейдет к американцам, при этом электричество с ЗАЭС будет передаваться как в Россию, так и в Украину. Каховская ГЭС останется за Украиной. Киев также получит возможность прохода по реке Днепр.
В части экономики американский план предусматривает снятие санкций в отношении России, которые были введены еще в 2014 году, а также экономическое сотрудничество США и РФ в сфере энергетики и промышленности. Согласно плану, США и Украина реализуют соглашение о полезных ископаемых. Кроме этого, Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию.
По данным Reuters, Европа и Украина отвергли несколько пунктов из плана США, внеся встречные предложения. Так, в вопросе гарантий безопасности Украине европейский план предполагает, что в числе государств-гарантов будут и США. При этом гарантии будут реализованы по принципу статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Что касается вступления Украины в НАТО, то в европейском плане говорится об отсутствии консенсуса по этому вопросу среди европейских союзников.
Еще один спорный пункт касается размещения в Украине военных сил союзников, а также проведения на украинской территории операций «дружественных иностранных сил». Согласно условиям европейцев, никаких ограничений в этом вопросе быть не должно.
Лавров и Рубио в телефонном разговоре обсудили продолжение российско-американских контактов Рубио заявил, что США хотят добиться прогресса по Украине в ближайшие дни.
О Крыме и четырех новых регионах России в документе не упоминается. Территориальные вопросы предлагается решать «после полного и безоговорочного прекращения огня». То же касается и санкций. Они «могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и возобновлены в случае нарушения мирного соглашения».
В чем-то европейский план напоминает нежизнеспособную «формулу Зеленского». Так, изложенные в нем условия неприемлемы для России, и в Европе это прекрасно понимают. Однако европейские союзники Киева на мирное урегулирование и не настроены. Их цель — выставить Москву недоговороспособной, подтолкнуть Трампа ввести новые санкции против РФ и насколько это возможно затянуть украинский конфликт.
Но для того, чтобы реализовать свой план, европейской «партии войны» необходимо перетянуть на свою сторону Трампа. Что не так уж и просто, учитывая, что американский лидер действует исключительно из интересов США. А в интересах Трампа поддерживать тесные отношения с Европой, одновременно налаживая связи с Россией — и в экономике, и в геополитике. В целом для Трампа выгоднее всего находиться посередине. Но это не устраивает Европу, которая без поддержки США не может продолжать прокси-войну с Россией.
Попыткой переиграть ситуацию — выставить Москву как противника мира и ополчить на Россию Трампа — стал недавний ультиматум «коалиции желающих» о 30-дневном перемирии. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск чуть более недели назад посетили Киев. По итогам визита было озвучено требование к России установить перемирие на 30 дней. В случае отказа Москвы «коалиция желающих» обещала ввести против РФ новые санкции, а также нарастить поставки оружия Киеву.
Мединский: делегация России удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной Умеров: на переговорах в Стамбуле обсуждались прекращение огня и обмен пленными Глава МИД Турции: Россия и Украина достигли принципиального соглашения о новой встрече.
Ультиматум был рассчитан на то, что Москва не согласится на заведомо неприемлемые условия. Однако Россия не пошла на поводу и сделала встречное предложение — возобновить прямые переговоры с Украиной с 15 мая в Стамбуле. Европейские союзники выступили против. Однако Трамп инициативу Путина поддержал.
Переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле — первые за три года — состоялись 16 мая. До последнего момента их проведение было под вопросом. Сначала Киев потребовал личного участия во встрече президента РФ. Когда Путин не приехал, Зеленский заявил, что российская делегация бутафорная, поскольку в ней нет чиновников высшего ранга. Стоит отметить, что делегацию РФ возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Он же представлял россиян на переговорах в 2022 году и успешно довел переговорный процесс до финишной прямой. Если бы западные партнеры не приказали Киеву «просто воевать», возможно, в Украину уже давно вернулся бы мир.
Однако отменить переговоры с россиянами в этот раз Зеленскому не удалось. И хотя от встречи не ждали чего-то особенного, результаты в целом оказались весьма позитивными. В частности, была достигнута договоренность об обмене пленными в формате «1000 на 1000». Кроме этого, стороны договорились представить свое видение возможного прекращения огня, после чего делегации проведут новую встречу.
Американская сторона приветствовала переговоры РФ и Украины. Однако Трамп при этом заявил: «Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся». С подготовкой встречи стороны пока не торопятся. Однако с пожеланием провести телефонный разговор на минувшей неделе выступил Трамп. В Кремле предложение поддержали.
При этом из США за последние дни прозвучали заявления, порой противоречащие друг другу. Так, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вчера сообщил, что администрация Трампа смогла до определенной степени сблизить позиции Москвы и Киева в вопросе урегулирования конфликта. Он также выразил мнение, что 19 мая США пройдут большой путь в понимании текущего положения дел и того, как завершить переговоры. «Я думаю, что это будет очень успешный разговор», — заявил Уиткофф о переговорах Путина и Трампа. Он также отметил, что прямые переговоры РФ и Украины в Стамбуле привели к хорошим достижениям.
Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что США хотят добиться прогресса по Украине в ближайшие дни. Он также сообщил, что Конгресс США может ужесточить антироссийские санкции, если прогресс в мирном урегулировании не будет достигнут.
О том, что США готовы выйти из переговорного процесса, если Москва и Киев не смогут договориться, сегодня заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, на переговорах по мирному урегулированию сложилась «немного тупиковая ситуация», но США готовы помочь.
Что касается позиции Москвы, то ее 18 мая четко обозначил президент России. В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным российский лидер подчеркнул, что у РФ достаточно сил, чтобы завершить спецоперацию с нужным для себя итогом. «Этот результат — это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства», — заявил Путин.
В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что урегулирование конфликта в Украине сопряжено с большим количеством нюансов, для решения которых нужна долгая, кропотливая работа. Песков также заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле.
«Мы на правильном пути». Что заявил Путин после разговора с Трампом.
Президент России после разговора с американским коллегой вышел к представителям СМИ, кратко изложив содержание их беседы, сообщает ТАСС. «Разговор состоялся, он продолжался более двух часов, — сказал Путин. — Он был очень содержательным и весьма откровенным, и в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным».
Путин по итогам разговора с Трампом: компромисс по Украине должен устроить обе стороны конфликта.
Что касается ситуации в Украине, то Путин считает возможным прекращение огня, но после достижения соответствующих договоренностей. Возобновление контактов в Стамбуле говорит о том, что «мы в целом на правильном пути», отметил российский лидер.
Пресс-секретарь Лукашенко: итоги переговоров в Стамбуле — успех руководства РФ.
По словам Путина, РФ готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре. В этот меморандум могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования. «Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — сказал Путин.
При этом российский лидер заявил о необходимости нахождения компромиссов по Украине, которые бы устроили все стороны. «Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны. При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас — устранить первопричины этого кризиса», — пояснил Путин.
Путин также сообщил, что Трамп в разговоре высказал свою позицию по поводу прекращения огня. «И со своей стороны Трамп отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, и мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру», — констатировал российский лидер.
«Пусть процесс начнется!» Что говорит Трамп.
Президент США оценил переговоры с Путиным как «очень хорошие». По его словам, Киев и Москва немедленно начнут переговоры не просто о прекращении огня, а о прекращении войны.
Трамп уверен, что Россия и Украина скоро начнут переговоры о прекращении конфликта.
«Только что закончился мой двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о прекращении войны. Условия этого будут согласованы двумя сторонами, как только будет возможность, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не будет знать», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, «тон и дух разговора были превосходными». Он отметил, что Россия хотела бы вести масштабную торговлю с Соединенными Штатами и это будет возможно после завершения конфликта. Трамп также заявил, что потенциал России неограничен. Но в то же время и Украина может получить выгоду после завершения конфликта, когда страна станет на путь восстановления.
«Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно. Я проинформировал об этом президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба сразу после телефонного разговора с президентом Путиным», — написал президент США.
Он отметил, что Ватикан крайне заинтересован принять переговоры между Россией и Украиной. «Пусть процесс начнется!» — резюмировал Трамп.
Вита ХАНАТАЕВА,
БЕЛТА. -0-