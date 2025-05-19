«Мы на правильном пути». О чем договорились Путин и Трамп?

Но для того, чтобы реализовать свой план, европейской «партии войны» необходимо перетянуть на свою сторону Трампа. Что не так уж и просто, учитывая, что американский лидер действует исключительно из интересов США. А в интересах Трампа поддерживать тесные отношения с Европой, одновременно налаживая связи с Россией — и в экономике, и в геополитике. В целом для Трампа выгоднее всего находиться посередине. Но это не устраивает Европу, которая без поддержки США не может продолжать прокси-войну с Россией.