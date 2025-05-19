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Путин и Трамп называли друг друга по именам и не хотели завершать разговор

Президенты России и США провели телефонный разговор в понедельник.

Источник: Аргументы и факты

В понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Во время беседы политики обращались друг к другу по именам, сообщил Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Уточняется, что лидеры двух государств проговорили больше двух часов и не хотели заканчивать разговор.

В завершение Трамп произнес: «Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку. Я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой поговорю».

По итогам телефонного разговора глава США подчеркнул, что Россия заинтересована в масштабной торговле с Соединенными Штатами.

В то же время Путин заверил американского коллегу, что РФ выступает за остановку боевых действий, однако для этого нужно разработать наиболее эффективные пути движения к миру.