Ушаков: сроки встречи Путина и Трампа пока не определены

Сроки и место возможной встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — пока не определены, сообщил 19 мая помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Пока лидеры не условились по ее проведению и еще не назвали место возможного проведения», — сказал он.
Напомним, лидеры России и США во второй половине дня 19 мая провели телефонный разговор. Позже Путин сообщил, что беседа была содержательной.
Трамп, в свою очередь, заявил, что тон телефонного разговора с Путиным был отличным.