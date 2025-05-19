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Ушаков: сроки встречи Путина и Трампа пока не определены

По словам Ушакова, не определено место возможной встречи Путина и Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Сроки и место возможной встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — пока не определены, сообщил 19 мая помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Пока лидеры не условились по ее проведению и еще не назвали место возможного проведения», — сказал он.

Напомним, лидеры России и США во второй половине дня 19 мая провели телефонный разговор. Позже Путин сообщил, что беседа была содержательной.

Трамп, в свою очередь, заявил, что тон телефонного разговора с Путиным был отличным.