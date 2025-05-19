Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали дедлайн для прекращения огня на Украине

Кроме того, помощник президента РФ рассказал, что российский и американский президенты не договаривались о сроке и месте будущей встречи в рамках прошедшего телефонного разговора. Оба политика считают, что подобное мероприятие должно быть хорошо подготовлено. По его словам, главы РФ и США имеют возможность в будущем организовать личную встречу.