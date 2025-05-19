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Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали дедлайн для прекращения огня на Украине

Трамп в разговоре отмечал заинтересованность в скорейшем достижении договоренности, отметил Ушаков.

Источник: Комсомольская правда

Тема дедлайна и временных рамках для возможного прекращения огня на Украине не обсуждалась в разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Нет, об этом мы не говорили», — сказал он.

Хотя глава Белого дома, естественно, подчеркивал заинтересованность в скорейшем достижении той или иной договоренности, добавил помощник российского президента.

Как писал сайт KP.RU, ранее Ушаков сообщил, что телефонный разговор российского и американского лидеров в понедельник, 19 мая, был особенно продолжительный, они оба не хотели заканчивать общение.

Кроме того, помощник президента РФ рассказал, что российский и американский президенты не договаривались о сроке и месте будущей встречи в рамках прошедшего телефонного разговора. Оба политика считают, что подобное мероприятие должно быть хорошо подготовлено. По его словам, главы РФ и США имеют возможность в будущем организовать личную встречу.