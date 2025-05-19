Российская армия успешно пресекла очередную попытку боевиков ВСУ перейти государственную границу РФ. Были уничтожены несколько танков и группа пехоты украинских солдат. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил оператор БПЛА 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии, действующей в составе группировки войск «Север».
Как отметил российский боец с позывным Сэм, подразделения ВС РФ были подняты по тревоге. Все произошло в момент, когда ВСУ хотели прорваться через границу.
«Хотели они прорваться. Хотели, но не получилось. Несколько танков поразили расчетом и пехоту догнали», — сказал Сэм агентству.
Он также добавил, что перейти государственную границу России украинские боевики пытаются небольшими группами. Они насчитывают порядка 10−15 человек. Кроме того, ВСУ иногда передвигаются на багги или других транспортных средствах.
«Они не могут закрепиться, мы сразу их “отрезаем”, если техника — “отрезаем” кавээнами и другими ударными дронами», — добавил Сэм.
Тем временем российская армия продолжает активно продвигаться у Красноармейска в ДНР. Как отмечает военный эксперт Андрей Марочко, за прошедшую неделю ВС РФ освободили сразу несколько населенных пунктов в регионе. При этом сейчас контролируется порядка 80% территорий ДНР.