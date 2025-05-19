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«Никто не хотел класть первым трубку»: Ушаков рассказал о разговоре Путина и Трампа

В ходе телефонного разговора американский и российский президенты Дональд Трамп и Владимир Путин обращались друг к другу по именам. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, никто из лидеров не хотел класть трубку первым — разговор длился более двух часов.

В ходе телефонного разговора американский и российский президенты Дональд Трамп и Владимир Путин обращались друг к другу по именам. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, никто из лидеров не хотел класть трубку первым — разговор длился более двух часов.

Причем сам диалог начался с поздравлений Путина с рождением 11-го внука Трампа.

— Это был откровенный и конструктивный разговор. Любопытно, что он начался с того, что наш президент поздравил Дональда Трампа с рождением уже одиннадцатого его внука и пожелал, естественно, здоровья новорожденному и дочери Трампа, — приводит слова Ушакова ТАСС.

Кроме того, главы государств в доверительной форме договорились созваниваться по мере необходимости. Трамп резюмировал это решение лаконичной фразой:

— Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, и я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой переговорю, — сказал Ушаков.

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 19 мая. Российский лидер выразил благодарность своему американскому коллеге за поддержку возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. В ходе беседы Трамп также озвучил свою позицию по украинскому конфликту.

По итогам разговора Путин заявил о готовности России сотрудничать с Украиной по меморандуму о прекращении огня, подчеркнув важность поиска компромиссов, устраивающих все стороны.

Трамп стал дедушкой в одиннадцатый раз 15 мая: его дочь Тиффани от бывшей жены Марлы Мейплз родила мальчика, которого назвали Александром.