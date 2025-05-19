«Никто не хотел класть первым трубку»: Ушаков рассказал о разговоре Путина и Трампа

— Это был откровенный и конструктивный разговор. Любопытно, что он начался с того, что наш президент поздравил Дональда Трампа с рождением уже одиннадцатого его внука и пожелал, естественно, здоровья новорожденному и дочери Трампа, — приводит слова Ушакова ТАСС.