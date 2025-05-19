Выявлены многомиллионные нарушения при строительстве укреплений под Белгородом

Нарушения связаны с подрядчиком, который сотрудничал с ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» по договору на строительство взводных опорных пунктов на первом оборонительном рубеже. После завершения работ были предоставлены документы с недостоверными данными, что позволило перевести на счёт подрядчика свыше 11,5 миллиона рублей из бюджета.