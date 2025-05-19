Ушаков рассказал о любопытных деталях разговора Путина и Трампа

Помощник президента Юрий Ушаков на брифинге для журналистов уточнил, что разговор президентов России и США продолжался 2 часа 5 минут. Он подчеркнул, что крайне редко международные телефонные разговоры продолжаются столь длительное время. По словам Ушакова, это был искренний, откровенный, доверительный разговор с многочисленными отступлениями от главных тем (урегулирование украинского конфликта, нормализация российско-американских отношений, ближневосточная проблематика и тд) «Ни один из них не хотел заканчивать, ни один из них не хотел класть трубку», — сказал он, уточнив, что часть времени занял последовательный перевод с русского на английский и с английского на русский, который всегда используется во время международных телефонных разговоров. (Отметим, что на очных встречах перевод обычно синхронный, что экономит много времени) Ушаков сообщил, что разговор начался с «любопытной» детали: Путин поздравил Трампа с рождением у него уже 11 внука и пожелал здоровья новорождённому и дочери американского лидера. Характер отношений, сложившихся между двумя лидерами, по его словам, характеризуют дружеские обращения, которые они используют в ходе общения. Трамп называет Путина просто Владимиром, а Путин Трампа — Дональдом. «Завершая разговор, Трамп сказал:»Владимир, ты можешь поднять трубку и я с удовольствием отвечу, поговорю с тобой", — процитировал хозяина Белого дома Ушаков.