Путин поздравил Трампа с рождением одиннадцатого внука

Президент России Владимир Путин начал разговор по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом с того, что поздравил его с рождением одиннадцатого внука, рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
«Наш президент поздравил Дональда Трампа с рождением уже одиннадцатого его внука и пожелал, естественно, здоровья новорожденному и дочери Трампа», — сказал он.
Ушаков подчеркнул, что разговор лидеров РФ и США получился откровенным и конструктивным.
«Любопытно, что сразу после этих поздравлений президенты с ходу приступили к углубленному обсуждению вопросов урегулирования конфликта на Украине», — сказал он.
Напомним, телефонный разговор Трампа и Путина состоялся 19 мая, лидеры двух государств проговорили больше двух часов и не хотели заканчивать беседу. Президент РФ поозднее охарактеризовал диалог с главой Белого дома как откровенный и содержательный.