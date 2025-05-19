Путин поздравил Трампа с рождением одиннадцатого внука

Напомним, телефонный разговор Трампа и Путина состоялся 19 мая, лидеры двух государств проговорили больше двух часов и не хотели заканчивать беседу. Президент РФ поозднее охарактеризовал диалог с главой Белого дома как откровенный и содержательный.