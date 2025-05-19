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Путин поздравил Трампа с рождением одиннадцатого внука

Президент РФ пожелал здоровья новорожденному и дочери главы Белого дома.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин начал разговор по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом с того, что поздравил его с рождением одиннадцатого внука, рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

«Наш президент поздравил Дональда Трампа с рождением уже одиннадцатого его внука и пожелал, естественно, здоровья новорожденному и дочери Трампа», — сказал он.

Ушаков подчеркнул, что разговор лидеров РФ и США получился откровенным и конструктивным.

«Любопытно, что сразу после этих поздравлений президенты с ходу приступили к углубленному обсуждению вопросов урегулирования конфликта на Украине», — сказал он.

Напомним, телефонный разговор Трампа и Путина состоялся 19 мая, лидеры двух государств проговорили больше двух часов и не хотели заканчивать беседу. Президент РФ поозднее охарактеризовал диалог с главой Белого дома как откровенный и содержательный.