В Узбекистане решили ввести реестр ненадежных мигрантов, депортированных из других стран

В Узбекистане решили создать Реестр ненадежных мигрантов — он будет работать против узбеков, депортированных из других стран: они будут лишены возможности получить новые загранпаспорта в течение двух лет. Об этом сообщило Главное миграционное агентство страны.
Такое решение принято исходя из международных договоров, которые заключены с Узбекистаном, а для его исполнения будет создан специальный реестр.
База будет создана в электронной форме и будет содержать в себе данные от различных ведомств: МИД Узбекистана, консульств, дипмиссий. Их обяжут докладывать о действиях, «порочащих международный имидж» страны. Впрочем, допускаются исключения для нарушителей, однако неизвестно, какие именно.