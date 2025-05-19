Трамп заявил, что РФ и Украина скоро начнут мирные переговоры

Владимир Путин и Дональд Трамп проговорили по телефону более двух часов. Президент РФ назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом, а также поблагодарила Вашингтон за «поддержку в возобновлении прямых переговоров». Американский лидер после беседы с Путиным созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а чуть позже прокомментировал диалог с российским коллегой, назвал его «очень хорошим», а их «тон и дух» — «превосходными».