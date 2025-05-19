«Никто другой не знает»: Трамп неожиданно отреагировал на разговор с президентом Путиным

«Условия для этого будут согласованы между двумя сторонами, поскольку это возможно только потому, что они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает, — заявил Трамп. — Тон и дух беседы были превосходными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже».