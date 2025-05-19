«Никто другой не знает»: Трамп неожиданно отреагировал на разговор с президентом Путиным

Вечером в понедельник по московскому времени завершились телефонные переговоры президентов России и США. Владимир Путин и Дональд Трамп разговаривали более двух часов. Само собой, общение лидеров двух сверхдержав привлекло внимание как у нас в стране, так и за ее пределами.
«Телефонный разговор с Путиным в понедельник стал третьим известным разговором двух лидеров по телефону с момента инаугурации Трампа в январе», — отмечает американский канал, добавляя в качестве ложки дегтя упоминание «растущего разочарования президента США» в связи с отказом, как утверждает это СМИ, руководства России заключить мирное соглашение с Украиной.
Ранее в понедельник — в преддверии переговоров — американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что, по его мнению, во время телефонного разговора Трамп спросит Путина, «серьезно ли» он относится к миру с Украиной.
«Переговоры продолжаются уже некоторое время. Мы понимаем, что находимся в некотором тупике», — признал вице-президент США.
Вэнс подчеркнул, что Соединенные Штаты «не собираются пускать все на самотек» в своих попытках достичь урегулирования.
«Мы хотим видеть результаты, и первый важный результат, который мы хотели увидеть и которому мы были рады, — это то, что мы хотели, чтобы русские и украинцы представили реальное мирное предложение. Что бы вам нужно было сделать, чтобы прекратить боевые действия? Это произошло. Во-вторых, им нужно было согласиться на переговоры друг с другом», — сказал Вэнс.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила журналистам, что Трамп «устал и разочарован обеими сторонами конфликта», добавив, что его цель «добиться прекращения огня и прекращения этого конфликта».
Сообщается, что до переговоров с российским президентом Дональд Трамп поговорил по телефону с украинским политиком Владимиром Зеленским.
«Владимир Путин и Дональд Трамп провели редкий телефонный разговор в понедельник, но Кремль отказался согласиться на прекращение огня, несмотря на растущее давление со стороны Вашингтона, — пишет после переговоров британское издание The Guardian. — Выступая перед журналистами в Сочи после двухчасовой беседы, Путин назвал телефонный разговор “очень содержательным и откровенным” и заявил, что готов работать с Украиной над подготовкой меморандума для будущих мирных переговоров. Однако российский лидер отказался поддержать предложенное 30-дневное безоговорочное прекращение огня, которое, по словам официальных лиц США, было главной целью телефонного разговора. Путин заявил, что Россия поддерживает прекращение военных действий, но настаивал на необходимости “разработать наиболее эффективные пути к миру”.
По итогам переговоров президент США Дональд Трамп отметил, что телефонный разговор с Владимиром Путиным прошел «очень хорошо», и Россия и Украина должны немедленно начать переговоры о прекращении огня.
«Условия для этого будут согласованы между двумя сторонами, поскольку это возможно только потому, что они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает, — заявил Трамп. — Тон и дух беседы были превосходными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже».
В своем посте в социальной сети Truth американский президент Трамп заявил, что Россия «хочет вести крупномасштабную торговлю» с США после окончания вооруженного конфликта. «И я согласен с этим, — добавил Трамп. — У России есть огромные возможности для создания огромного количества рабочих мест и увеличения благосостояния. Ее потенциал БЕЗГРАНИЧЕН». Также президент США подчеркнул, что и Украина также могла бы извлечь большую выгоду из торговли.
Дональд Трамп сообщил, что проинформировал Владимира Зеленского, а также лидеров ЕС, Франции, Италии, Германии и Финляндии, сразу после телефонного разговора с президентом Путиным.
Он добавил, что Ватикан, в лице Папы Римского, заявил, что был бы очень заинтересован в проведении переговоров.
«Да начнется процесс!», — заключил американский президент.